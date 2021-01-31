Slovenya'da 360 metrelik bacaya 8 saatte tırmanarak rekor kırdılar
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Slovenya'da 360 metrelik bacaya 8 saatte tırmanarak rekor kırdılar

31.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:22
Slovenya'da 360 metrelik bacaya 8 saatte tırmanarak rekor kırdılar

Slovenyalı serbest tırmanıcı Janja Garnbret ve Domen Skofic, 360 metre uzunluğundaki Avrupa'nın en yüksek elektrik santrali bacasına ikinci denemede 8 saatte tırmanarak, "en uzun tırmanış" rekorunu kırdı.

Slovenyalı serbest tırmanıcı Janja Garnbret ve Domen Skofic, 360 metre uzunluğundaki Avrupa'nın en yüksek elektrik santrali bacasına ikinci denemede 8 saatte tırmanarak, "en uzun tırmanış" rekorunu kırdı.

Slovenyalı serbest tırmanıcılar Janja Garnbret ve Domen Skofic ülkenin Trbovlje kasabasındaki Trbovlje Elektrik Santrali'nin Avrupa'nın en yüksek bacası olduğu ifade edilen yaklaşık 360 metrelik bacasına tırmandı. Tırmanıcıların ilk denemelerinin 12 saat sürdüğü kaydedilirken, en uzun tırmanış rekorunun ikinci denemede geldiği ifade edildi. İkinci girişimlerinde "en uzun tırmanış" rekorunu kıran sporcuların zirveye ulaşmalarının yaklaşık 8 saat sürdüğü belirtildi.


Slovenya'da 360 metrelik bacaya 8 saatte tırmanarak rekor kırdılar
Slovenya'da 360 metrelik bacaya 8 saatte tırmanarak rekor kırdılar
Slovenya'da 360 metrelik bacaya 8 saatte tırmanarak rekor kırdılar
Slovenya'da 360 metrelik bacaya 8 saatte tırmanarak rekor kırdılar
Slovenya'da 360 metrelik bacaya 8 saatte tırmanarak rekor kırdılar
Slovenya'da 360 metrelik bacaya 8 saatte tırmanarak rekor kırdılar
Slovenya'da 360 metrelik bacaya 8 saatte tırmanarak rekor kırdılar
Slovenya'da 360 metrelik bacaya 8 saatte tırmanarak rekor kırdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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