Son dakika... Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo, Vali Memiş'i ziyaret etti

Son dakika gündem haberine göre Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Erzurum Valisi Okay Memiş'le görüştü.

Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Erzurum Valisi Okay Memiş'le görüştü.

Slovenya ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve ekonomik iş birliklerini artırmaya yönelik çeşitli temaslarda bulunan Seligo, Erzurum Valiliğini ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Memiş makamında görüştüğü Seligo'ya, Erzurum'un tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin önemli kayak merkezi konumundaki Erzurum'un, kış turizminde Slovenya ile çok önemli benzerlikleri bulunduğunu aktırdı.

Büyükelçi Seligo da Erzurum'u çok beğendiğini ve Solvenya'da iş insanlarına sunulan imkanların tanıtımını yapmak üzere ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatarak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile bir görüşme yapacaklarını ve Erzurumlu iş insanlarını Slovenya hakkında bilgilendireceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök