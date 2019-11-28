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Slovan Bratislava maçı ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci hafta maçında Beşiktaş evinde Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.

28.11.2019 19:37 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:37
Slovan Bratislava maçı ilk 11'leri belli oldu

UEFA Ligi K Grubu 5'inci hafta maçında evinde Slovan ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ta TSİ 20.55'te başlayacak müsabakayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Karius - Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut

SLOVAN BRATISLAVA: Greif - Bajric, Abena, Bozhikov, de Marco, Holman, de Kamps, Ibrahim, Daniel, Rharsalla, Sporar


Kaynak: DHA
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