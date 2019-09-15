Slovan Bratislava ligde kazandı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakiplerinden Slovan Bratislava, Slovakya Süper Ligi'nde karşılaştığı Spartak Trnava'yı 2-0 yendi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakiplerinden Slovan Bratislava, Slovakya Süper Ligi'nde karşılaştığı Spartak Trnava'yı 2-0 yendi.
Slovan Bratislava, ligin 8. haftasında Spartak Trnava'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, Sporar'ın 19 ve Drazic'in 90+2'nci dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.
Puanını 19'a çıkaran Slovan Bratislava 2. sıradaki yerini korudu.
Beşiktaş, 19 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava'ya konuk olacak.