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Slovan Bratislava hazırlıklarını tamamladı

- Slovan Bratislava hazırlıklarını tamamladıİSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam Beşiktaş'ın konuğu olacak olan Slovan Bratislava son taktik idmanını Vodafone Park'ta yaptı.

27.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:17
Slovan Bratislava hazırlıklarını tamamladı

- Slovan hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam 'ın konuğu olacak olan Slovan Bratislava son taktik idmanını 'ta yaptı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5.maçında Beşiktaş, yarın akşam sahasında Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı ağırlayacak. Bu mücadele öncesi Bratislava, son idmanını Vodafone Park'ta yaptı. Bratislava Teknik Direktörü, son idman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra düz koşu ile başlayan idman, kondisyon hareketleriyle devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Bratislava, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Slovan Bratislava hazırlıklarını tamamladı
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