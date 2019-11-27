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Slovan Bratislava, Beşiktaş maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Slovakya'nın Slovan Bratislava takımı, hazırlıklarını tamamladı.

27.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:44
Slovan Bratislava, Beşiktaş maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında yarın 'a konuk olacak 'nın Slovan takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Slovan Bratislava, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.

Slovak temsilcisi teknik direktör Jan Kozak yönetiminde gerçekleştirilen idmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri yaptı.

Slovan Bratislava'nın basına kapalı bölümde yarınki karşılaşmanın taktiğini gerçekleştirdiği bildirildi.

Kaynak: AA
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