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Slovakya, Ukrayna'ya savunma füzesi ve tanksavar yardımında bulunacak

AA, Aşkın Kıyağan - Güncel
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Slovakya, Ukrayna'ya savunma füzesi ve tanksavar yardımında bulunacak

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna'ya 486 hava savunma füzesi ve tanksavarın yanı sıra 100 hava savunma rampası gönderileceğini bildirdi.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna'ya 486 hava savunma füzesi ve tanksavarın yanı sıra 100 hava savunma rampası gönderileceğini bildirdi.

Heger, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinin ardından bu ülkeye askeri yardımı görüşmek üzere bakanlar kurulunu topladığını belirterek daha önce alınan yardım kararına ek olarak yeni yardımların yapılmasının karara bağlandığını söyledi.

Yaklaşık 4,4 milyon avro tutarında askeri yardımın yapılacağını kaydeden Heger, Twitter hesabından gönderecekleri askeri mühimmatı da duyurdu.

Heger, Ukrayna'ya 486 hava savunma füzesi ve tanksavarın yanı sıra 100 hava savunma rampası gönderileceği bilgisini paylaştı.

Bu kararla Slovakya, cumartesi kararlaştırılan 11 milyonluk avro yardımı 15,4 milyona çıkarmış oldu.

AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Slovakya, Ukrayna, Güncel, Haberler

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