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Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 2-1 yendi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı hazırlık maçında 2-1 yendi.

08.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:42
Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 2-1 yendi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan U17 Kadın Milli Futbol Takımı, 'yı hazırlık maçında 2-1 yendi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde kamp çalışmalarını sürdüren Rusya ve Slovakya'nın U17 kadın milli takımları, hazırlık maçında karşılaştı. Belek'teki bir otelin sahasında oynanan maçın ilk yarısı Slovakya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Rusya tek gol bulabilirken, karşılaşmayı Slovakya takımı 2-1 kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Maçtan detay görüntüler


- Antalya
Kaynak: DHA
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