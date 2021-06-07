Slovakya-Trencín: Kış Sporları Tesisleri İnşaat İhalesi, 9,9 Milyon Avro

Trencín Özerk Bölgesi, bir kış sporu tesisi olan Buz Hokeyi Akademisi'nin yeniden inşası için 9, 9 milyon avro tutarında bir ihale açıkladı.