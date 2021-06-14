Slovakya'nın 2021 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Geçici Dış Ticaret İstatistikleri
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Slovakya'nın 2021 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Geçici Dış Ticaret İstatistikleri

Slovakya'nın 2021 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Geçici Dış Ticaret İstatistikleri
Habermetre - Haberler | Toplum

2021 yılının Ocak-Nisan dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mal ihracatı yıllık bazda %28 artışla 29, 4 milyar avroya, mal ithalatı ise %18, 5 artışla 27, 9 milyar avroya yükseldi.

2021 yılının Ocak-Nisan dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mal ihracatı yıllık bazda %28 artışla 29, 4 milyar avroya, mal ithalatı ise %18, 5 artışla 27, 9 milyar avroya yükseldi. 2021 yılının ilk 4 ayında Slovakya 1, 5 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. 2021 yılının Nisan ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre iki katına yükselirken, pandemi öncesindeki seviyelerin üzerine çıktı. Bu yüksek oranlı artış, Nisan 2020'de pandeminin ilk dalgasında şirketlerin üretimlerini durdurmasına veya azaltmasına bağlı olarak baz etkisinden kaynaklanmıştır.

Kaynak: Slovakya İstatistik Ofisi

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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