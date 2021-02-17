Slovakya, Kovid-19'a karşı mücadelede AB'den yardım talep etti
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Slovakya, Kovid-19'a karşı mücadelede AB'den yardım talep etti

17.02.2021 21:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:36
Slovakya, Kovid-19'a karşı mücadelede AB'den yardım talep etti

Slovakya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelede Avrupa Birliğinden (AB) yardım talebinde bulunarak, doktor ve hemşirelere ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Slovakya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelede Avrupa Birliğinden (AB) yardım talebinde bulunarak, doktor ve hemşirelere ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Slovakya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün artış göstermesiyle sağlık sektöründe yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle AB'den yardım talep edilmesine yönelik önerinin ulusal mecliste kabul edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede en az bir aylığına yoğun bakımda görev yapacak 10 doktor ve 25 hemşireye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bu arada, Kovid-19 salgının ikinci dalgasıyla mücadele eden Slovakya, dünya genelinde toplam nüfusa oranla ölü sayısında birinci sıraya yükseldi.

Avusturya'dan Slovakya'ya yardım

Öte yandan Avusturya, salgına karşı mücadele yürüten Slovakya'ya personel desteği vereceğini açıkladı.

Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, ordu bünyesinde görevli tıbbi personelin komşu ülkeye gönderileceğini belirterek, "Slovakya'nın bu zor döneminde tabi ki yanında yer alacağız." şeklinde konuştu.

Slovakya'da son 24 saatte 3 bin 168 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 282 bin 864'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105 artışla 6 bin 168'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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