Slovakya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Slovakya İspanya maçı hangi kanalda?
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Slovakya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Slovakya İspanya maçı hangi kanalda?

Slovakya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Slovakya İspanya maçı hangi kanalda?
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Slovakya ve İspanya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Estadio de La Cartuja'da, Sevilla Stadyumu'nda oynanacak. Slovakya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Slovakya İspanya maçı hangi kanalda?

Bugün oynanacak ve merakla beklenen Slovakya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Slovakya İspanya maçı hangi kanalda?

SLOVAKYA İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Slovakya-İspanya Maçı, 23 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Slovakya-İspanya Maçı, saat 19:00 başlayacak.

SLOVAKYA İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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