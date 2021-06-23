Slovakya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Slovakya İspanya maçı hangi kanalda?

Slovakya ve İspanya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Estadio de La Cartuja'da, Sevilla Stadyumu'nda oynanacak. Slovakya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Slovakya İspanya maçı hangi kanalda?