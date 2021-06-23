Slovakya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2020 Slovakya - İspanya maç ilk11 kadrosu ve hakemi!
Euro 2020'de gruplardaki son maçlar oynanmaya devam ediyor. Bugün E ve F grubundaki son maçlar oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Slovakya - İspanya olacak. Peki, Slovakya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Slovakya - İspanya ilk 11 belli oldu mu?
Slovakya - İspanya Euro 2020 maçı heyecanla bekleniyor. Slovakya - İspanya ne zaman, saat kaçta başlayacak? Slovakya - İspanya Euro 2020 gruptaki son maç mı olacak? Slovakya - İspanya hakemleri belli mi? Maç hangi kanalda? TRT 1'de mi yoksa TRT Spor'da mı? Detaylar haberimizde...
SLOVAKYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?
Euro 2020 Slovakya - İspanya maçı bugün 23 Haziran Çarşamba günü akşam saat 19:00 'da başlayacaktır. Maç TRT 1'de yayınlanacak.
SLOVAKYA - İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Slovakya - İspanya maçı Estadio de La Cartuja'da, Sevilla Stadyumu'nda oynanacak.
SLOVAKYA - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Maç TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Ayrıca maçı Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 kanallarından da izleyebilirsiniz.
SLOVAKYA - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ Mİ?
Muhtemel 11'ler şu şekilde:
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Koscelnik, Hrosovsky, Hamsik, Mak, Duda
İspanya: Unai, Azpilicueta, Garcia, Laporte, Gaya, Busquets, Thiago, Pedri, Gerard Moreno, Morata, Sarabia