Slovakya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2020 Slovakya - İspanya maç ilk11 kadrosu ve hakemi!
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Slovakya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2020 Slovakya - İspanya maç ilk11 kadrosu ve hakemi!

Slovakya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2020 Slovakya - İspanya maç ilk11 kadrosu ve hakemi!
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Euro 2020'de gruplardaki son maçlar oynanmaya devam ediyor. Bugün E ve F grubundaki son maçlar oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Slovakya - İspanya olacak. Peki, Slovakya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Slovakya - İspanya ilk 11 belli oldu mu?

Slovakya - İspanya Euro 2020 maçı heyecanla bekleniyor. Slovakya - İspanya ne zaman, saat kaçta başlayacak? Slovakya - İspanya Euro 2020 gruptaki son maç mı olacak? Slovakya - İspanya hakemleri belli mi? Maç hangi kanalda? TRT 1'de mi yoksa TRT Spor'da mı? Detaylar haberimizde...

SLOVAKYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 Slovakya - İspanya maçı bugün 23 Haziran Çarşamba günü akşam saat 19:00 'da başlayacaktır. Maç TRT 1'de yayınlanacak.

SLOVAKYA - İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Slovakya - İspanya maçı Estadio de La Cartuja'da, Sevilla Stadyumu'nda oynanacak.

SLOVAKYA - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Ayrıca maçı Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 kanallarından da izleyebilirsiniz.

SLOVAKYA - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ Mİ?

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Koscelnik, Hrosovsky, Hamsik, Mak, Duda

İspanya: Unai, Azpilicueta, Garcia, Laporte, Gaya, Busquets, Thiago, Pedri, Gerard Moreno, Morata, Sarabia

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Slovakya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2020 Slovakya - İspanya maç ilk11 kadrosu ve hakemi! - Haberler
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