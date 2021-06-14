Slovakya galibiyetle başladı
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Slovakya galibiyetle başladı

Slovakya galibiyetle başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020'de E Grubu ilk maçında Saint-Petersburg Krestovsky Stadı'nda Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup etti.

EURO 2020'de E Grubu ilk maçında Saint-Petersburg Krestovsky Stadı'nda Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik Slovakya'da kaptan olarak maça çıkarken 90 dakika sahada kaldı. Slovakya 18'inci dakikada Szczesny'nin kendi kalesine ve 68'inci dakikada Skriniar'ın attığı golle 3 puana ulaştı. Polonya'nın tek golü 46'ncı dakikada Linetty'den geldi. Polonya'da Krychowiak 62'nci dakikada 2'nci sarı kartı görerek takımın 10 kişi bıraktı. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

EURO 2020 E Grubu'nda Polonya, Slovakya'ya 2-1 mağlup oldu
EURO 2020 E Grubu'nda Polonya, Slovakya'ya 2-1 mağlup oldu
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