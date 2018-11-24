Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lajcak Geliyor
Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, 25-26 Kasım tarihlerinde Türkiye’de olacak.
Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, 25-26 Kasım tarihlerinde Türkiye'de olacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, 25-26 Kasım 2018 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir" denildi.
Açıklamada, "Söz konusu ziyaret sırasında, Slovakya'nın 2019 yılında üstleneceği AGİT Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki güncel sınamalar ile AGİT gündeminde yer alan konuların yanı sıra, Türkiye-Slovakya ikili ilişkileri, ülkemizin AB üyelik süreci, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" ifadesi kullanıldı. - ANKARA