Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lajcak Geliyor

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lajcak Geliyor

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, 25-26 Kasım tarihlerinde Türkiye’de olacak.

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lajcak Geliyor

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, 25-26 Kasım tarihlerinde Türkiye'de olacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, 25-26 Kasım 2018 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir" denildi.

Açıklamada, "Söz konusu ziyaret sırasında, Slovakya'nın 2019 yılında üstleneceği AGİT Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki güncel sınamalar ile AGİT gündeminde yer alan konuların yanı sıra, Türkiye-Slovakya ikili ilişkileri, ülkemizin AB üyelik süreci, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" ifadesi kullanıldı. - ANKARA

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