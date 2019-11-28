Slovakya'dan 50 taraftar geldi
Beşiktaş deplasmanında boy gösteren Slovan Bratislava'yı desteklemek için Slovakya'dan 50 civarı taraftar geldi.
Beşiktaş deplasmanında boy gösteren Slovan Bratislava'yı desteklemek için Slovakya'dan 50 civarı taraftar geldi.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Slovan Bratislava'yı desteklemek için Slovakya'dan gelen taraftar sayısı da dikkat çekti. Yaklaşık 50 Slovak taraftar deplasman tribünündeki yerini alırken, 2 bin kişilik tribünün büyük kısmının boş kalması da dikkatlerden kaçmadı. Gruptan çıkma şansı oldukça çok düşük olan Slovak ekibinin taraftarları, karşılaşmayı oturarak takip etti. - İSTANBUL