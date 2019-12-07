Slovakya'daki doğal gaz patlamasında ölenlerin sayısı 8'e çıktı

07.12.2019 22:48 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:48

Slovakya'nın Presov kentinde bir binada 6 Aralık'ta meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Slovakya medyasında yer alan haberlere göre, dün Presov kentinde 12 katlı bir binada meydana gelen patlama sonrası yürütülen çalışmalar neticesinde 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Buna göre, 39 kişinin yaralandığı olayda, hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Slovakya ordusu uzmanlarının da yer aldığı arama çalışmalarının devam ettiği, binada yaşayan 40'dan fazla ailenin bölgedeki yurtlara yerleştirildiği belirtildi.

6 Aralık'ta Slovakya'nın Presov kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, patlama sonrası dumanlar içinde kalan binanın yıkılma ihtimali nedeniyle çevredeki binalar polis tarafından boşaltılmıştı.

Kaynak: AA