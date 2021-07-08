Slovakya'daki Alpe Adria Uluslararası Pist Şampiyonası'nda 4 Türk sporcu yarışacak
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Slovakya'daki Alpe Adria Uluslararası Pist Şampiyonası'nda 4 Türk sporcu yarışacak

Slovakya'daki Alpe Adria Uluslararası Pist Şampiyonası'nda 4 Türk sporcu yarışacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Slovakya'da 9-11 Temmuz tarihlerinde yapılacak Alpe Adria Uluslararası Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışında, 4 Türk sporcu mücadele edecek.

Slovakya'da 9-11 Temmuz tarihlerinde yapılacak Alpe Adria Uluslararası Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışında, 4 Türk sporcu mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklama göre, Güney ve Orta Avrupa bölgelerinin uluslararası motosiklet yarış serisi olan Alpe Adria Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışı Slovakiaring Pisti'nde koşulacak.

Organizasyonda SBK sınıfında Yunus Erçelik, STK 1000 sınıfında Abdullah Köken, STK 600 sınıfında Turgut Durukan, SSP300 sınıfında da Kadir Erbay yarışacak.

Yarın serbest antrenmanlarla başlayacak şampiyonada, 10 Temmuz Cumartesi günü sabah seansı sıralamalarla geçilecek. Aynı gün TSİ 13.25'te SSP300, 14.15'te STK600, 15.05'te STK1000 ve 15.55'te de SBK sınıfının birinci yarışları Slovakiaring Pisti'nde start alacak. 12 Temmuz Pazar günü ise TSİ 12.35'te SSP300, 13.25'te STK600, 14.15'te STK1000 ve 15.05'te de SBK ikinci etap yarışları düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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