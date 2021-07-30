Slovakya'da yüzlerce vatandaş Covid-19 aşı karşıtı protesto düzenledi
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Slovakya'da yüzlerce vatandaş Covid-19 aşı karşıtı protesto düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Cumhurbaşkanlığı konutu önünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzanna Czaputova'nın korona virüs (Covid-19) aşısı olanlara kitlesel etkinlikler ve kamuya açık alanlarda kolaylık sağlayan yasayı onaylamasını protesto etti.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Cumhurbaşkanlığı konutu önünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzanna Czaputova'nın korona virüs (Covid-19) aşısı olanlara kitlesel etkinlikler ve kamuya açık alanlarda kolaylık sağlayan yasayı onaylamasını protesto etti.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yüzlerce korona virüs (Covid-19) aşısı karşıtı vatandaş, Cumhurbaşkanlığı konutu önünde protesto düzenledi. Göstericiler, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzanna Czaputova'nın aşısı olanlara kitlesel etkinlikler ve kamuya açık alanlarda kolaylık sağlayan yasayı onaylamasını protesto etti. Protestoda, Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra hükümet ve parlamentonun diğer üyelerini de suçlayan göstericiler, Covid-19 aşısı ile soykırım yapıldığını ve söz konusu yasanınsa insan haklarını sınırlandırdığını ileri sürdü. "Pandemi bir aldatmacadır, Covid-19 testi ve aşısı ise ülkeyi hedef almaktadır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık "Aşı cinayettir. Maskeler aşağı, başlar yukarı" sloganları attı. Bratislava'nın ana caddelerinden 2'sini trafiğe kapatan göstericiler kentte ulaşımı felce uğratırken, olay yerinde bulunan polis memurları ise caddelerin trafiğe kapatılması karşısında göstericilere herhangi bir müdahalede bulunmadı. Aşı karşıtı protesto gösterisi ise öğleden sonra olaysız şekilde sona erdi.

Öte yandan geçtiğimiz pazar günü Slovakya parlamentosu tarafından kabul edilen ve pazartesi günü ise Cumhurbaşkanı Czaputova tarafından onaylanan yasaya göre, ülkede Covid-19 salgınının kötüleşmesi halinde Covid-19 aşısı olmuş kişilerin restoran, tiyatro, sinema, berber, kuaför salonları gibi hizmetlerden yararlanmasını sağlayan, fakat aşı olmamış vatandaşların ise sinema, tiyatro, konser gibi kitlesel organizasyonlar ile restoran ve kuaför salonları gibi hizmetlerden yararlanabilmeleri için Covid-19'u atlattıklarını gösteren bir belge ya da negatif Covid-19 test sonucu ibraz etmesi gerekiyor. Ayrıca Slovakya'da Covid-19 salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 392 bin 537'ye, toplam can kaybı ise 12 bin 536'ya ulaştı. Toplam Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış kişi sayısının nüfusa oranının ise yüzde 35,7 olduğu Slovakya, Avrupa Birliği'ndeki en düşük aşılama oranına sahip ülkeler arasında yer alıyor. - VARŞOVA

Slovakya'da yüzlerce vatandaş Covid-19 aşı karşıtı protesto düzenledi
Slovakya'da yüzlerce vatandaş Covid-19 aşı karşıtı protesto düzenledi
Slovakya'da yüzlerce vatandaş Covid-19 aşı karşıtı protesto düzenledi
Slovakya'da yüzlerce vatandaş Covid-19 aşı karşıtı protesto düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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