Slovakya'da Yeni İçişleri Bakanı Sakova

Slovakya Cumhurbaşkanı Andrej Kiska, Denisa Sakova'yı İçişleri Bakanı olarak atadı.

İçişleri Bakanlığı görevini sadece üç hafta yürüten Tomas Drucker'in geçtiğimiz günlerde istifa etmesi üzerine yerine İçişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Denisa Sakova getirildi.

Ülkede yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının 26 Ocak'ta uğradıkları silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlenerek hükümete istifa çağrısı yapılmıştı.

Baskıların artması üzerine, Başbakan Robert Fico'nun yanı sıra Kültür Bakanı Marek Madaric, İçişleri Bakanı Robert Kalinak ve onun yerine atanan Tomas Drucker istifa etmişti.

Kuciak ve kız arkadaşının gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğüne inanılırken, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak bilgi paylaşanlara 1 milyon avro ödül verileceği duyurulmuştu.