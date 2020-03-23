Slovakya'da yeni hükümetten koronavirüs gölgesinde maskeli yemin töreni
Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic, Cumhurbaşkanı Zuzana Kaputova'ya koronavirüs tedbirleri gölgesinde kabinesini takdim ettiView on euronews.
23.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:06
Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic, Cumhurbaşkanı Zuzana Kaputova'ya koronavirüs tedbirleri gölgesinde kabinesini takdim ettiView on euronews
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Kaynak: Euronews.com