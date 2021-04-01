Slovakya'da siyasi kriz çözüldü

Slovakya'da eski Finans Bakanı Eduard Heger'in Başbakan olarak atanması ile ülkedeki siyasi kriz çözüldü.

Slovakya'da eski Finans Bakanı Eduard Heger'in Başbakan olarak atanması ile ülkedeki siyasi kriz çözüldü.

Slovakya'nın yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Rusya'dan aşı satın alması üzerine başlayan siyasi kriz çözüme kavuştu. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzanna Czaputova, eski Finans Bakanı Eduard Heger'i Başbakan olarak atadı. Heger görevi, geçtiğimiz hafta istifa eden Başbakan Igor Matoviç'ten devraldı. Matoviç ise Heger'in yerine geçerek, yeni Finans Bakanı oldu.

Slovakya Cumhurbaşkanı, görev değişikliğini geçtiğimiz 28 Mart'ta duyurmuş, 4 partili koalisyon hükümetinin ortakları da söz konusu değişikliği onaylamıştı.

Ne olmuştu?

Slovakya geçtiğimiz Mart ayı başında Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve kabinenin onayı olmaksızın Rusya'dan Sputnik V aşısı almış, Matoviç ile Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci, Kösice Uluslararası Havaalanı'nda aşıları getiren uçağı bizzat karşılamıştı. Rusya'dan ilk etapta 200 bin doz korona virüs aşısı tedarik edilmesi ile patlak veren hükümet krizi sonrasında Krajci istifa etmişti. Ancak koalisyonun ortakları Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin lideri ve aynı zamanda Ekonomi Bakanı Richard Sulik ile Halk İçin partisinin lideri mevcut Adalet Bakanı Marie Kotlikova, Başbakan Matoviç'in de görevi bırakmasında ısrar etmiş, Slovakya Cumhurbaşkanı Czaputova'ya istifalarını sunmuştu. Czaputova da Matoviç'e hükümet ve parlamentonun yönetim kapasitesini kaybettiği gerekçesiyle istifa çağrısında bulunmuştu.

Matoviç'ten şartlı istifa

Matoviç görevi bırakmayı kabul etmiş ancak yeni bir koalisyon üzerinde anlaşmaya varılması, kabinenin yeniden bölüşülmesi ve kendisinin kabinede başka bir görev alacak olmasını şart koşmuştu.

Kabinede istifalar peş peşe gelirken, koalisyonun 4'üncü ortağı Biz Bir Aileyiz Partisi'nin lideri aynı zamanda parlamento başkanlığı görevini yürüten Boris Kollar ise önümüzdeki birkaç gün içinde siyasi krizin çözülmemesi halinde erken parlamento seçimlerine gidilmesi için Cumhurbaşkanı'na başvuracağını açıklamıştı.

Slovakya'da toplam vaka sayısı 361 bin 185'e, toplam can kaybı ise 9 bin 719'a ulaştı. - BRATİSLAVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı