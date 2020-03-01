Slovakya'da sandıktan yolsuzlukla mücadele sözü veren sağcı popülist parti çıktı
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Slovakya'da sandıktan yolsuzlukla mücadele sözü veren sağcı popülist parti çıktı

Slovakya’da genel seçimleri muhalefetteki sağcı popülist OLANO Partisi kazandı

01.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:39
Slovakya'da sandıktan yolsuzlukla mücadele sözü veren sağcı popülist parti çıktı

'da yapılan seçimlerinde sandıktan muhalefetteki sağcı, popülist Sıradan İnsanlar ve Bağımsız Kişiler Partisi (OLANO) partisi birinci çıktı.


Sandık çıkış anketlerine göre Igor Matoviç liderliğindeki OLANO Partisi yüzde 25,3'lük oy oranıyla birinci parti olurken, iktidardaki Yön-Sosyal Demokrat Partisi (SMER) ise yüzde 13,9 ile seçimleri ikinci sırada tamamladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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