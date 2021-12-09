Slovakya'da Kovid-19 aşısı olan 60 yaş üstü kişilere maddi destek verilecek

Slovakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 300 avroya kadar maddi destek sağlanacak.

Kovid-19 aşısına ilgiyi artırmak amacıyla daha önce "aşıya teşvik piyangosu" düzenlenen Slovakya'da yapılan son düzenlemeye göre 15 Ocak'a kadar aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 200-300 avro maddi destek verilecek.

Yeni düzenlemeye göre ayrıca, şehirlerarası yolculuklarda tren ve otobüslere sadece aşı olanlar binebilecek.

Yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip Slovakya'da, 2 milyon 686 bin kişiye 1. doz, 2 milyon 486 bin kişiye 2. doz ve 534 bin kişiye ise 3. doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Slovakya'da son 24 saatte 8 bin 520 yeni vaka görüldü. Böylece, toplam vaka sayısı 757 bin 492'ye yükseldi. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84 artarak 15 bin 179'a çıktı.

AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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