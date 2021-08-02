Slovakya'da Kovid-19 aşılarına teşvik için nakit ödüllü çekiliş düzenleniyor

Slovakya Maliye Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına ilgiyi artırmak amacıyla en düşük 1000, en fazla 100 bin avroya kadar nakit ödüllerin dağıtılacağı "aşıya teşvik piyangosu" düzenleneceğini açıkladı.

Slovakya Maliye Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına ilgiyi artırmak amacıyla en düşük 1000, en fazla 100 bin avroya kadar nakit ödüllerin dağıtılacağı "aşıya teşvik piyangosu" düzenleneceğini açıkladı.

Ülkede aşı yaptırmış 18 yaş üstü herkesin katılabileceği aşı piyangosu için Maliye Bakanlığının internet sitesinde kayıtlar dün geceden itibaren başladı.

Slovakya'da oturumu bulunan herkesin katılabildiği çekiliş 31 Ekim'e kadar sürecek. Piyangoya katılanlar, en düşük 1000, en fazla 100 bin avroya kadar nakit ödül kazanabilecek.

Her iki doz aşı yaptırmış kişilerin kazanma şansının daha yüksek olduğu belirtilen çekilişte, aşı yaptırmamış kişileri aşı olmaya ikna eden ve yarışmaya kaydedenler için ayrıca ödüller verilecek.

Yerel basındaki haberlerde, Bakanlığın söz konusu piyango için 10 milyon avro bütçe ayırdığı, çekilişlerin her hafta düzenli olarak yapılacağı, kazananların isimlerinin kamu yayıncı kuruluşunda halkla paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan