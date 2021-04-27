Slovakya'da Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzerini de kapsayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Slovakya'da Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzerini de kapsayacak

Slovakya'da Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzerini de kapsayacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Slovakya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulaması ülke genelinde 16 yaş ve üzeri yetişkinleri kapsayacak şekilde genişletildi.

Slovakya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulaması ülke genelinde 16 yaş ve üzeri yetişkinleri kapsayacak şekilde genişletildi.

Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, basına yaptığı açıklamada, perşembe gününden itibaren 16 yaşını doldurmuş kişilerin de aşı olabileceğini söyledi.

Mayıs sonuna kadar 1 milyon doz Pfizer-Biontech aşısının daha ülkeye ulaşmasının beklendiğini belirten Lengvarsky, haziran sonuna kadar isteyen tüm vatandaşların aşı olabileceğini ifade etti.

5,5 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 1 milyon 35 bin kişiye aşı uygulandı.

Slovakya'da son 24 saatte 488 yeni vaka tespit edilirken, vaka sayısı 380 bin 498'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artışla 11 bin 572'ye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Slovakya'da Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzerini de kapsayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 20:45:56. #1.15#

title