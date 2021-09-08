Slovakya'da Covid-19 aşı yaşı 5'e düşürüldü
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Slovakya'da Covid-19 aşı yaşı 5'e düşürüldü

Slovakya'da Covid-19 aşı yaşı 5'e düşürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Slovakya'da 5-11 yaş arası çocuklara korona virüs aşısı izni verilirken, çocuklar ebeveynlerin rızası ve doktor onayıyla Covid-19'a karşı aşılanabilecek.

Slovakya'da 5-11 yaş arası çocuklara korona virüs aşısı izni verilirken, çocuklar ebeveynlerin rızası ve doktor onayıyla Covid-19'a karşı aşılanabilecek.

Dünya genelinde 12 yaş altı çocuklara korona virüs aşısı yapılmasına ilişkin çalışmalar devam ederken, Slovakya 5 ile 11 yaş arası çocuklara korona virüs aşısı yapılmasına onay verdi. Ülkede gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan Covid-19 aşısında 5 yaş ve üzeri çocuklarda ebeveynlerin rızası, pediatri ya da uzman doktorun onayının aranacağı bildirildi.

SLOVAKYA 3'ÜNCÜ DOZ AŞI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Slovakya'nın 3. doz korona virüs aşısı için hazırlıklara başladığı kaydedildi. İki doz korona virüs aşısının üzerinden 8 ay geçen kişilerin üçüncü dozu yaptırabileceği belirtilirken, üçüncü doz için öncelikli grupta sağlık çalışanları, kronik hastalığı bulunanlar, öğretmenler ve yaşlılar bulunuyor.

Slovakya'da salgının başından bu yana 396 bin 904 vaka tespit edilirken, 12 bin 553 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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