Slovakya'da 7 Haziran'dan itibaren Rus Sputnik V aşısı kullanılmaya başlanacak
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Slovakya'da 7 Haziran'dan itibaren Rus Sputnik V aşısı kullanılmaya başlanacak

Slovakya'da 7 Haziran'dan itibaren Rus Sputnik V aşısı kullanılmaya başlanacak
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Slovakya'da, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanımına onay verildi.

Slovakya'da, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanımına onay verildi.

Slovakya Haber Ajansı TASR'ın haberinde, hükümetin, 7 Haziran'dan itibaren Rus aşısının kullanılması için Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky'e gerekli onayı verdiği bildirildi.

Haberde, halkın belirli bir kesiminin söz konusu aşıyı yaptırmak istemesi nedeniyle iktidarın, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayını beklemeden aşılamaya başlayacağı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Lengvarsky, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aşı yaptıracak kişilerde beklenmedik bir gelişme yaşanması durumunda doktorların gözetimi altında tutulacaklarını ifade etti.

Lengvarsky, ülkede aşı yaptıran kişi sayısının artırılmak istendiğini, Rus aşısının güvenilirliğine ilişkin bir sorunun olmadığını dile getirdi.

Öte yandan, ulusal ilaç kurumu da Sputnik V'ye yönelik yaptığı incelemelerde, aşının üretici firmanın savunduğu özellikleri taşıdığını, virüse karşı memnun edici düzeyde bağışıklık sağladığını açıkladı.

Macaristan'ın ardından Slovakya, Rus aşısının kullanımına onay veren ikinci Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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