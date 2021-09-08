Slovakya'da 5 yaşından itibaren Kovid-19 aşısı olunabilecek
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Slovakya'da 5 yaşından itibaren Kovid-19 aşısı olunabilecek

Slovakya'da 5 yaşından itibaren Kovid-19 aşısı olunabilecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, yarından itibaren 5-11 yaş aralığının da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olabileceğini açıkladı.

Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, yarından itibaren 5-11 yaş aralığının da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olabileceğini açıkladı.

Lengvarsky, yaptığı açıklamada, uzman ve doktorların tavsiyesi üzerine 5-11 yaş aralığının aşılanması kararının alındığını söyledi.

12 yaş üstü kişilerin aşılanmasının aylar önce başladığını belirten Lengvarsky, 5-11 yaş aralığındaki çocukların da ailenin ve çocuk doktorunun onayı sonrası aşı olabileceğini ifade etti.

Lengvarsky, ülkede gelecek haftadan itibaren üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına başlanacağını da aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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