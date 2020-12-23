Slovakya Büyükelçisi Psenica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
23.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:10
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica'yı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Psenica Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Psenica ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren