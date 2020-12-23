Slovakya Büyükelçisi Psenica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Slovakya Büyükelçisi Psenica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

23.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:10

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica'yı kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Psenica Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Psenica ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Slovakya Büyükelçisi Psenica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Slovakya Büyükelçisi Psenica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Slovakya Büyükelçisi Psenica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Slovakya Büyükelçisi Psenica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Cahit Özkan İsmail Demir Süleyman Soylu Ahmet Ünal Çeviköz
Magazin Gülben Ergen Murat Dalkılıç Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Lionel Messi Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Slovakya Büyükelçisi Psenica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 15:10:45. #1.14#
title