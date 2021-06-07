Slovakya-Bratislava: Telefon ve Veri İletim Hizmetleri İhalesi, 11,4 Milyon Avro

Slovak Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, MPLS teknolojisine dayalı bir WAN kullanımı ve temini için 11, 4 milyon avro tutarında bir ihale duyurdu.