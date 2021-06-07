Slovakya-Bratislava: (Kumaştan Tekrar Kullanılabilir) Maske Alımı İhalesi, 4 Milyon Avro

Slovak Cumhuriyeti Devlet Malzeme Ofisi, burnu, ağzı ve çeneyi kaplayan, soluma valfi olmayan, antibakteriyel özellikte ve en az çift katmanlı, tekrar kullanılabilir, tekstil ürünü cerrahi maske alımına ilişkin 4 milyon avro tutarında bir ihale duyurdu.