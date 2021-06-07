Slovakya-Bratislava: (Kumaştan Tekrar Kullanılabilir) Maske Alımı İhalesi, 4 Milyon Avro
Slovak Cumhuriyeti Devlet Malzeme Ofisi, burnu, ağzı ve çeneyi kaplayan, soluma valfi olmayan, antibakteriyel özellikte ve en az çift katmanlı, tekrar kullanılabilir, tekstil ürünü cerrahi maske alımına ilişkin 4 milyon avro tutarında bir ihale duyurdu.
Slovak Cumhuriyeti Devlet Malzeme Ofisi, burnu, ağzı ve çeneyi kaplayan, soluma valfi olmayan, antibakteriyel özellikte ve en az çift katmanlı, tekrar kullanılabilir, tekstil ürünü cerrahi maske alımına ilişkin 4 milyon avro tutarında bir ihale duyurdu. İhaleye son başvuru tarihi 26 Haziran 2021'dir.
Ana CPV Kodu: 19200000 Tekstil kumaşları ve ilgili ürünler
İhale ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
AB Elektronik İhale Sistemi
https://ted. europa. eu/udl? uri=TED: NOTICE: 254366-2021: TEXT: EN: HTML&src=0
Slovakya Kamu İhale Ofisi
İhale Belgeleri ve Başvuru Sayfası: https://josephine. proebiz. com/sk/tender/12336/summary
Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği
Kaynak: Habermetre