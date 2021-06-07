Slovakya-Bratislava: Hizmet Üniformaları Alım İhalesi, 4,9 Milyon Avro
Cezaevi ve Adli Muhafızlar Genel Müdürlüğü (DG ZVJS), Cezaevi ve Adli Muhafızlar Teşkilatı'nın ihtiyaçları için (üç ayrı bölüme ayrılmak üzere) hizmet üniforması alımına ilişkin 4, 8 milyon avro tutarında bir ihale duyurdu.
Cezaevi ve Adli Muhafızlar Genel Müdürlüğü (DG ZVJS), Cezaevi ve Adli Muhafızlar Teşkilatı'nın ihtiyaçları için (üç ayrı bölüme ayrılmak üzere) hizmet üniforması alımına ilişkin 4, 8 milyon avro tutarında bir ihale duyurdu. İhaleye son başvuru tarihi 6 Temmuz 2021'dir.
Bölüm 1 - Hizmet üniforması antrenman modeli 2015
Bölüm 2 - Hizmet üniforması modeli 2015
Bölüm 3 - Hizmet üniforması modeli 2020
Ana CPV Kodu: 18200000 Dış Giyim
İhale ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
AB Elektronik İhale Sistemi
https://ted. europa. eu/udl? uri=TED: NOTICE: 266432-2021: TEXT: EN: HTML&src=0
Slovakya Kamu İhale Ofisi
İhale Belgeleri ve Başvuru Sayfası: http://www. uvo. gov. sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431233
Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği
Kaynak: Habermetre