Slovakya-Bratislava: Hizmet Üniformaları Alım İhalesi, 4,9 Milyon Avro
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Slovakya-Bratislava: Hizmet Üniformaları Alım İhalesi, 4,9 Milyon Avro

Slovakya-Bratislava: Hizmet Üniformaları Alım İhalesi, 4,9 Milyon Avro
Habermetre - Haberler | Toplum

Cezaevi ve Adli Muhafızlar Genel Müdürlüğü (DG ZVJS), Cezaevi ve Adli Muhafızlar Teşkilatı'nın ihtiyaçları için (üç ayrı bölüme ayrılmak üzere) hizmet üniforması alımına ilişkin 4, 8 milyon avro tutarında bir ihale duyurdu.

Cezaevi ve Adli Muhafızlar Genel Müdürlüğü (DG ZVJS), Cezaevi ve Adli Muhafızlar Teşkilatı'nın ihtiyaçları için (üç ayrı bölüme ayrılmak üzere) hizmet üniforması alımına ilişkin 4, 8 milyon avro tutarında bir ihale duyurdu. İhaleye son başvuru tarihi 6 Temmuz 2021'dir.

Bölüm 1 - Hizmet üniforması antrenman modeli 2015

Bölüm 2 - Hizmet üniforması modeli 2015

Bölüm 3 - Hizmet üniforması modeli 2020

Ana CPV Kodu: 18200000 Dış Giyim

İhale ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

AB Elektronik İhale Sistemi

https://ted. europa. eu/udl? uri=TED: NOTICE: 266432-2021: TEXT: EN: HTML&src=0

Slovakya Kamu İhale Ofisi

İhale Belgeleri ve Başvuru Sayfası: http://www. uvo. gov. sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431233

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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