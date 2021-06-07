Slovakya-Bratislava: Hizmet Üniformaları Alım İhalesi, 4,9 Milyon Avro

Cezaevi ve Adli Muhafızlar Genel Müdürlüğü (DG ZVJS), Cezaevi ve Adli Muhafızlar Teşkilatı'nın ihtiyaçları için (üç ayrı bölüme ayrılmak üzere) hizmet üniforması alımına ilişkin 4, 8 milyon avro tutarında bir ihale duyurdu.