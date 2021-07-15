Slovak yıldız Kijakova Muratpaşa'da
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Slovak yıldız Kijakova Muratpaşa'da

Slovak yıldız Kijakova Muratpaşa'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Birinci Voleybol Ligi'nden mücadelesine başlayacak Muratpaşa Belediyespor, Slovak milli oyuncu 33 yaşındaki Miroslava Kijakova'yı renklerine kattı.

Türkiye Kadınlar Birinci Voleybol Ligi'nden mücadelesine başlayacak Muratpaşa Belediyespor, Slovak milli oyuncu 33 yaşındaki Miroslava Kijakova'yı renklerine kattı.

Emin İmen'in baş antrenörlüğünde, bu sezon, Türkiye Kadınlar Birinci Voleybol Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle mücadelede edecek bir kadro oluşturan Muratpaşa Belediyespor, smaç hattını Slovak milli oyuncu Miroslava Kijakova'yla güçlendirdi.

Muratpaşa, Porto Rikolu yıldız Genesis Collazo'un ardından ikinci yabancı transferini yaparken yeni transfer, Slovakya Milli Takımı'yla 18 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde yapılacak 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek. Gelecek sezon Muratpaşa forması giyecek 1.80'lik milli oyuncu, geçen sezon CMFC forması giydiği Tayvan Süper Ligi'nde, ligin en değerli oyuncusu seçildi. Kijakova, kariyerinde ülkesi dışında Polonya, İsviçre, Yunanistan, İtalya, İspanya liglerinde mücadele etti. - ANTALYA

Slovak yıldız Kijakova Muratpaşa'da
Slovak yıldız Kijakova Muratpaşa'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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