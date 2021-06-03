Slovak Gaz Taşıyıcısı Eustream, Velke Kapusany'deki Yeşil Hidrojen Üretimi Planlarını Açıklıyor
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Slovak Gaz Taşıyıcısı Eustream, Velke Kapusany'deki Yeşil Hidrojen Üretimi Planlarını Açıklıyor

Slovak Gaz Taşıyıcısı Eustream, Velke Kapusany'deki Yeşil Hidrojen Üretimi Planlarını Açıklıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Slovakya'da faaliyet gösteren yarı devlet şirketi Eustream, Velke Kapusany'deki (Kosice bölgesi) kompresör istasyonunda, Parlamentonun Ekonomik İşler Komitesine yenilenebilir kaynaklardan hidrojen üretimini içeren yeni bir proje sunmuştur.

Slovakya'da faaliyet gösteren yarı devlet şirketi Eustream, Velke Kapusany'deki (Kosice bölgesi) kompresör istasyonunda, Parlamentonun Ekonomik İşler Komitesine yenilenebilir kaynaklardan hidrojen üretimini içeren yeni bir proje sunmuştur. Şirket, üretilen yeşil hidrojeni kompresör türbinlerini çalıştırmak için kullanmayı planlamaktadır. Uluslararası taşımacılığın dekarbonizasyonuna katkıda bulunarak gelecekteki yenilenebilir ve düşük karbonlu taşımaya destek verecek olan proje, şirketin karbondan arındırma hedeflerini desteklemenin yanı sıra, doğu Slovakya'daki kompresör istasyonunun daha ileri bir teknolojik ve stratejik yapıya sahip olmasını da sağlayacaktır. Komite, kompresör istasyonu ziyaretinin bir parçası olarak, doğal gazın hedef Avrupa pazarlarına taşınmasını sağlamak için kullanılan mevcut teknolojiyi de yerinde incelemiştir.

Eustream, Ukrayna, Çekya, Avusturya, Macaristan ve (Slovak-Polonya doğalgaz boru hattının tamamlanması ile) Polonya'yı birbirine bağlayan dört ila beş paralel gaz boru hattından oluşan ağı işleten bir Slovak gaz taşıyıcısıdır. Doğudan batıya seyreden geleneksel akışa ek olarak, Avrupa'nın en büyük kompresör istasyonlarından birisi olan Eurostream, Ukrayna'ya geleneksel akışın tersi yönünde hizmet sağlamaktadır. Şirket, AB'de gelecekteki hidrojen taşıma yollarını desteklemeyi amaçlayan Avrupa Hidrojen Altyapısı (European Hydrogen Backbone-EHB) girişimine katılmıştır. Söz konusu girişim, 2040 yılına kadar 21 Avrupa ülkesini birbirine bağlayan yaklaşık 40. 000 kilometrelik bir hidrojen boru hattı ağı oluşturmayı planlamaktadır. Girişimin Slovakya ayağı, Ukrayna'dan tedarik edilen hidrojenin veya diğer sınır ötesi akışların taşınması anlamında girişime önemli katkı sağlayacaktır.

Kaynak: SITA Haber Ajansı

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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Slovak Gaz Taşıyıcısı Eustream, Velke Kapusany'deki Yeşil Hidrojen Üretimi Planlarını Açıklıyor - Haberler
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