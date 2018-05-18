Slovak Futbolcu Durica, Trabzonspor'da Son Maçına Çıktı

Karadeniz ekibinin 2 sezon önce kadrosuna kattığı 36 yaşındaki futbolcu Jan Durica, Karabükspor karşılaşmasıyla birlikte bordo-mavili takımın formasını son kez giydi.

ÜLKESİNE GİTMEK İSTİYOR

Transfer yasağı kalktıktan sonra yönetimin yeni sözleşme teklif etmekten vazgeçtiği 36 yaşındaki stoper, kariyerine ülkesi Slovakya'da devam etmeyi planlıyor.

1 sezon daha futbol oynamak isteyen Durica, bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmada görev yaptı. Takımdaki bir diğer Slovak savunmacı Hubocan'ın da kiralık sözleşmesi bitiyor.