Slovak Futbolcu Durica, Trabzonspor'da Son Maçına Çıktı
Trabzonspor'un Slovak defans oyuncusu Jan Durica, bordo-mavili formayla son kez sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu kariyerine ülkesinde devam etmek istiyor.
Karadeniz ekibinin 2 sezon önce kadrosuna kattığı 36 yaşındaki futbolcu Jan Durica, Karabükspor karşılaşmasıyla birlikte bordo-mavili takımın formasını son kez giydi.
ÜLKESİNE GİTMEK İSTİYOR
Transfer yasağı kalktıktan sonra yönetimin yeni sözleşme teklif etmekten vazgeçtiği 36 yaşındaki stoper, kariyerine ülkesi Slovakya'da devam etmeyi planlıyor.
1 sezon daha futbol oynamak isteyen Durica, bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmada görev yaptı. Takımdaki bir diğer Slovak savunmacı Hubocan'ın da kiralık sözleşmesi bitiyor.
YORUMLAR (1)
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TRABİ ZON da fenerbahçeli veya galatasaraylı olmak bu iki takımın formasını giyerek dolaşmak isterdim ancak aşağılık ırkçılar yüzünden bunu yapamıyoruz, islamiyetin hoş görüsünden uzak gürcülerin yobazlığına çok yakın ırkçı saldırıları yapanları kınıyorum.yazıklar olsun onların gelmiş ve geçmişlerine diyorum.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır