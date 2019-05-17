Slogan Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kitap ve okuma konulu "Okuyan İslahiye sloganını arıyor" yarışması ödül töreni düzenlendi.



İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Gazişehir ilçe Meclis Başkanı Kemal Özkorkmaz, daire amirleri, okul müdürleri, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Gazişehir ilçe meclis başkanı Özkorkmaz, pojeyle öğrencilerin ve İslahiye halkının dikkatinin kitap ve okuma konularına çekilmesi, her kesimden insanın okumaya teşvik edilmesi amaçlandığını belirtti.



Proje komisyon başkanı ve Sabancı Öğretmenevi Müdürü Ahmet Kurt, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün başlattığı Gazişehir Okul Meclisleri projesi kapsamında gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi.



Kurt, gerçekleştirilen ilk proje kapsamında düzenledikleri 28 programla, 2 bin 500 öğrenci ve vatandaşı yazarlarla buluşturduklarını, gerçekleştirilen diğer ikinci proje ile "Okuyan İslahiye Sloganını Arıyor" projesiyle de "Kitap ve Okuma" konulu ödüllü slogan yarışması düzenlediklerini söyledi.

Yarışmaya farklı kategoride altı yüz eserin katıldığını ve yoğun ilgi olduğunu aktaran Kurt, katılımcılara teşekkür etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin de yaptığı konuşmasında Kaymakam Kotan'a, kitap ve okuma komisyonuna, seçici kurula, yarışmacılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Ortaokul, lise ve halk kategorilerinde dereceye giren ilk üç yarışmacıya protokol tarafından para ödülü ve kitap hediye edildi.

Kaynak: AA