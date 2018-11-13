Slimani'nin Gol İsyanı

Fenerbahçe’de Islam Slimani’nin gol yollarında sessiz kalması sıkıntı yaratıyor.

Fenerbahçe'de Islam Slimani'nin gol yollarında sessiz kalması sıkıntı yaratıyor. Cezayirli futbolcunun performansının düşmesi hem kendisi hem de takım içinde üzüntüye neden oldu.  9 lig maçında sadece 1 gol atabilen Slimani, adeta geceleri uyku uyuyamıyor. Gol serisi yakalamak isteyen tecrübeli yıldıza en büyük desteği şu anda Erwin Koeman veriyor.

Hollandalı çalıştırıcı, özel çalışmalarla gol yollarında düzelmeye çalışan Slimani'ye destek olmaya gayret ediyor. 

Kaynak: Skorer

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