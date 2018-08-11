Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği golcü futbolcu Islam Slimani İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Leicester City'nin golcü futbolcusu Islam Slimani İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Slimani'yi az sayıda sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarların tezahüratlarına el sallayarak cevap veren Islam Slimani daha sonra özel araçla Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)