Fenerbahçe'nin Anlaşmaya Vardığı Islam Slimani İstanbul'a Geldi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Cezayirli golcü Islam Slimani, İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki yıldızı, havaalanında az sayıda Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin formasını giyen Cezayirli golcü Slimani, İngiltere'nin Londra kentinden kalkan tarifeli uçuşla TSİ 00.20'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Slimani'yi Fenerbahçe Kulübü yetkililerinden Baturalp Soydaş ve sportif direktör Damien Comolli'nin yardımcılarından Yakup Elyazar karşıladı. 30 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli kulüp ile sözleşmenin son detaylarını görüşerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SLIMANI, PREMIER LİGDE BEKLENENİ VEREMEDİ

2016 yazında Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki Slimani, beklenen performansı gösterememiş ve geçen sezonun ikinci yarısında Newcastle'a kiralanmıştı. Slimani, 2 sezonda oynadığı 39 Premier Lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.

Kariyeri boyunca 244 maçta görev alan Islam Slimani, 99 gol ve 28 asistlik bir performans sergiledi.