Slavia Prag maçından notlar

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe'de tek değişiklik

İsmail Kartal'ın ilk Avrupa maçı

Jindrich Trpisovsky takımının başında yer alamadı

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile mücadele ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan maçta İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çaldı. Mariani'nin yardımcılıklarını ise yine aynı ülkeden Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni üstlendi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag, sahaya teknik direktöründen yoksun çıktı. Sağlık sorunları bulunduğu açıklanan Jindrich Trpisovsky, takımıyla İstanbul'a gelemedi. Trpisovsky'nin yerine yardımcısı Jaroslav Köstl görev aldı.