Slavia Prag - Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
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Slavia Prag - Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

03.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:24
Slavia Prag - Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Slavia Prag - Hapoel Beer Sheva Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Slavia Prag - Hapoel Beer Sheva maçıdır. Peki Slavia Prag - Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

SLAVİA PRAG - HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Slavia Prag - Hapoel Beer Sheva maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

SLAVİA PRAG - HAPOEL BEER SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Slavia Prag - Hapoel Beer Sheva maçının Türkiye kanallarında yayını bulunmamaktadır.

SLAVİA PRAG - HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Eden Arena, Prag'da oynanacak.

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