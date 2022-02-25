Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup olarak organizasyona veda eden Fenerbahçe'in teknik direktör İsmail Kartal, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Kartal, Eden Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya Slavia Prag'ın daha agresif başladığını anlatan deneyimli teknik adam, "Onlara karşılık veremedik. Karambolden bir gol yedik. Toparlanmaya çalıştık ancak 10 kişi mücadele ederken 2. golü yedik. Bu da takımı demoralize etti. Bir gol bulup ilk yarıyı 2-1 geride bitirdik. İkinci yarıda da agresifliğe karşı cevap veremedik. 55. dakikada hamle yapıp oyunu dengelemek istedim. Sonra 1 gol daha yedik. Son bölümde mücadele gücünü artırdık ve bir gol daha bulduk. Daha farklı düşüncelerimiz vardı. İstediklerimizi sahada yapamadık. Rakibin agresifliğine karşılık veremedik." ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle üzüntü duyduklarını aktaran İsmail Kartal, "Gol yemeden gol atmamız gerekiyordu. Arkada 3'lü kalıp Ferdi ve Osayi-Samuel'in hücuma çıkışlarını kurgulamıştık. İki kanat oyuncusunun ön tarafa fazla destek vermesiyle gol atmayı hedefliyorduk. Ferdi sakatlanınca 4'lü sisteme dönmek zorunda kaldık. Orta sahada biraz eksildik." diye görüş belirtti.

Sezonun kalan bölümünde Süper Lig'e odaklanacaklarını vurgulayan Kartal, "Ligde üst sıralara çıkarak taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Bu takımın seneye Avrupa kupalarına gidebilmesi için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ise zor bir maç oynadıklarını belirterek, "İkinci golü attıklarında 10 kişiydik. Son 10-15 dakika reaksiyon göstermeye çalıştık ama yeterli olmadı. Bir plan üzerine çalıştık. Fakat bu sahada işlemedi. Bu turnuva artık bizim için bitti. Ligde devam etmek zorundayız. Fazla söyleyecek bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.