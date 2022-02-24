Slavia Prag-Fenerbahçe maçından notlar

Uefa Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olan Fenerbahçe, son maçına göre kadroda 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Ozan Tufan ve Arda Güler yedeğe çekildi.

Sarı kart cezalısı Miha Zajc ile UEFA listesinde bulunmayan Çağtay Kurukalıp, Miguel Crespo ve Diego Rossi ise kadroya alınmadı.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Attila Szalai, Jose Sosa, Dimitris Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'ya görev verdi.

Fenerbahçe, sahaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Dursun 11'iyle çıktı.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Kim Min-jae, Ozan Tufan, Mergim Berisha, İrfan Can Kahveci, Ruhan Arda Aksoy, Arda Güler, Bora Aydınlık ve Nazım Sangare yer aldı.

Szalai sol bekte

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Slavia Prag karşısında Attila Szalai'yi sol bekte görevlendirdi.

Kartal, stoperde görev yapan Macar futbolcuyu Filip Novak ve Çağtay Kurukalıp'ın yokluğunda savunmanın solunda tercih etti. Deneyimli teknik adam, Ferdi Kadıoğlu'na ise sol açıkta forma şansı verdi.

Osayi-Samuel ise uzun zaman sonra tekrar savunmanın sağında görev aldı.

İrfan Can Kahveci 4 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, 4 maç sonra kadroya alındı.

Milli futbolcu, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag, Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ve ligde ise GZT Giresunspor ile Hatayspor müsabakalarında forma giyememişti.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Sarı-lacivertli takımda 8 futbolcu, çeşitli nedenlerle Slavia Prag maçının kadrosunda yer almadı.

Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak, sarı kart cezalısı Zajc ile UEFA listesinde olmayan Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Diego Rossi ve Miguel Crespo kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yanı sıra Mesut Özil de Prag'a gelen sarı-lacivertli kafilede yer almadı.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında stat kapasitesinin yüzde 50'si taraftara açıldı. Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanan karşılaşmayı yaklaşık 10 bin seyirci takip ederken, sarı-lacivertli 500 taraftar da tribünden takımlarına destek verdi.

Slavia Prag takımı, sahaya Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki olarak Ukrayna bayrağının renkleri sarı ve mavinin yer aldığı formalarla çıktı. Ev sahibi ekibin taraftarları da tribüne "Savaşı durdurun" pankartı açtı.