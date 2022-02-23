Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Çekya ekibi Slavia Prag, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Eden Arena'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, orta ve şut çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Slavia Prag-Fenerbahçe müsabakası, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.