Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hazır
AA, Emre Doğan - Spor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Çekya ekibi Slavia Prag, hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Çekya ekibi Slavia Prag, hazırlıklarını tamamladı.
Ülker Stadı'nda yardımcı antrenör Jaroslav Köstl yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.
Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Slavia Prag müsabakası, yarın saat 20.45'te başlayacak.
AA / Emre Doğan - Spor