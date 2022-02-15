Slavia Prag, Fenerbahçe maçı öncesi sağlık sorunları bulunan Jindrich Trpisovsky'nin İstanbul kafilesine dahil edilmediğini duyurdu.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Slavia Prag, Fenerbahçe maçı öncesi sağlık sorunları bulunan Jindrich Trpisovsky'nin İstanbul kafilesine dahil edilmediğini duyurdu.
İSTANBUL (İHA) - Slavia Prag, Fenerbahçe maçı öncesi sağlık sorunları bulunan Jindrich Trpisovsky'nin İstanbul kafilesine dahil edilmediğini duyurdu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor