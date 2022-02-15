Slavia Prag, Fenerbahçe maçı öncesi sağlık sorunları bulunan Jindrich Trpisovsky'nin İstanbul kafilesine dahil edilmediğini duyurdu. - Haberler
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Slavia Prag, Fenerbahçe maçı öncesi sağlık sorunları bulunan Jindrich Trpisovsky'nin İstanbul kafilesine dahil edilmediğini duyurdu.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Slavia Prag, Fenerbahçe maçı öncesi sağlık sorunları bulunan Jindrich Trpisovsky'nin İstanbul kafilesine dahil edilmediğini duyurdu.

Slavia Prag, Fenerbahçe maçı öncesi sağlık sorunları bulunan Jindrich Trpisovsky'nin İstanbul kafilesine dahil edilmediğini duyurdu.

İSTANBUL (İHA) - Slavia Prag, Fenerbahçe maçı öncesi sağlık sorunları bulunan Jindrich Trpisovsky'nin İstanbul kafilesine dahil edilmediğini duyurdu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Slavia Prag, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Haberler

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