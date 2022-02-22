Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta?

İlk etapta Kadıköy Şükrü Saraçoğlu'nda Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde bir sonraki tura çıkma şansı yakalayabilmek için Prag'ta galibiyet arayacak. Peki, Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman? Slavia Prag Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Slavia Prag Fenerbahçe maçı saat kaçta? İşte detaylar…

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde grubu üçüncü sırada tamamlayan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam ediyor. Play-Off turu için Çekya'da oynanacak son maç Slavia Prag Fenerbahçe maçı 24 Şubat Perşembe günü saat TSİ 23.00'te Prag'ta oynanacak. Slavia Prag Fenerbahçe maçını Exxen'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

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