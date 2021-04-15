Slavia Prag - Arsenal UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci karşılaşmaları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde 2. çeyrek final maçları bugün oynanacak. Peki Slavia Prag - Arsenal Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç TR saatiyle kaçta başlıyor?

Avrupa Ligi çeyrek final maçları başladı. Bugün çeyrek final 4 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Slavia Prag - Arsenal maçıdır. Peki Slavia Prag - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

SLAVİA PRAG - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Slavia Prag - Arsenal maçı 15 Nisan Perşembe günü (yani bu akşam) Türkiye saati ile 22:00 'da başlayacaktır.

SLAVİA PRAG - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Slavia Prag - Arsenal maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

SLAVİA PRAG - ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sinobo Stadyumu, Prag'da oynanacak.