Slavia Prag - Arsenal UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Slavia Prag - Arsenal UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Slavia Prag - Arsenal UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci karşılaşmaları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde 2. çeyrek final maçları bugün oynanacak. Peki Slavia Prag - Arsenal Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç TR saatiyle kaçta başlıyor?

Avrupa Ligi çeyrek final maçları başladı. Bugün çeyrek final 4 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Slavia Prag - Arsenal maçıdır. Peki Slavia Prag - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

SLAVİA PRAG - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Slavia Prag - Arsenal maçı 15 Nisan Perşembe günü (yani bu akşam) Türkiye saati ile 22:00 'da başlayacaktır.

SLAVİA PRAG - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Slavia Prag - Arsenal maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

SLAVİA PRAG - ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sinobo Stadyumu, Prag'da oynanacak.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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