Slavia Prag: 2-3

STAT: Ülker

HAKEMLER: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Çek ekibine galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Traore, 62'nci dakikada Dorley ve 64'üncü dakikada Lingr kaydetti. Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki golleri ise 58'inci dakikada Pelkas ve 83'üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

18'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Sor, Szalai'den sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerek kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Sor'un çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

Fenerbahçe, Slavia Prag mücadelesinin 58'inci dakikasında Pelkas'ın bulduğu golle eşitliği yakaladı. Sol kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiye inen Ferdi'nin pasında topla buluşan Pelkas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Sarı-lacivertli taraftarlar golün asistini yapan Ferdi lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu.